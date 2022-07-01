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NATOâ€™da son gün trafiÄŸi

#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Ä°spanya#NATO
NATOâ€™da son gÃ¼n trafiÄŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Madridâ€™deki NATO Zirvesi kapanÄ±ÅŸ oturumu Ã¶ncesinde ikili temaslarda bulundu.

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Objektiflerin de odaÄŸÄ±nda olan ErdoÄŸan, IFEMA Kongre Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Almanya BaÅŸbakanÄ± Olaf Scholz, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Pedro Sanchez, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ile bir araya geldi.

NATOâ€™da son gÃ¼n trafiÄŸi

BasÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi TÃ¼rk Grubu BaÅŸkanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak da bulundu.
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NATOâ€™da son gÃ¼n trafiÄŸi

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#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Ä°spanya#NATO

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