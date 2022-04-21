NATO’da savaşın devam etmesini isteyenler var

Haberin Devamı

Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

BU İŞİ SİYASETE ALET ETMEMEK GEREK

(Mültecilerin dönüşü) “Bu soruna ne açıdan baktığınız önemli. Bu işi siyasete alet etmemek gerek. Bir olgu bu. Suç işlenme olarak baktığınız zaman Türkiye ortalamasına göre değerlendirmek gerekir. Siyasetçilerin abarttığı düzeyde mi ona bakmak gerekir. Şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. Bunu da sağ görüşlü olarak yapmak lazım. Sınıra yakın şehirlerde bu sorunun olduğunu görüyoruz. Kent kent bakmak lazım. 85 milyona baktığımızda demografik bir bozukluk yok. Önümüzdeki süreçte Türkiye’deki göçmenleri göndermek üzere bir proje başlattık. 4 ülkeyle beraber. AB ve yüksek temsilci artık bu konuda daha yapıcı bir işbirliği yapmak istiyorlar. Güvenli ve onurlu bir geri dönüş olmalı. Bu sene gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin.

Haberin Devamı

SAVAŞIN BU KADAR UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK

(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul’daki görüşmelerden sonra savaşın bu kadar uzayacağını düşünmüyorduk. Bu savaşın devam etmesini isteyenler var. NATO’ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenler var. Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar. Olan Ukrayna’ya oluyor. Putin’in Rusya’da hedefleri var. Bizim kabul etmediğimiz sebepler ama kendisine göre haklı olduğunu düşünüyor. Sonuçta müzakere ettikleri konuların içinde zor konular var.

-Antalya’daki görüşmede bir sonuç çıkmayacağını biliyorduk ama onları bir araya getirmek önemliydi. Bizimle yapılan görüşmelerde söyledikleri konuşmalara baktığımızda umutlarımız artmıştı. Biz de ona göre açıklamalar yapmıştık. Katliam görüntüleri gelince ortam gerginleşti. İstanbul anlaşmasından uzaklaştılar. Her iki taraf da hâlâ müzakerelere açık. Her şeye rağmen iki tarafta müzakerelere devam etmek için görüşmeler yaptılar. İki taraf şu anda da müzakerelere devam ediyorlar. Arka kapı diplomasisi de liderler arasında devam ediyor. Zelenski, ‘Görüntülere rağmen ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görüşmelere devam etmem lazım’ dedi.”

Haberin Devamı

MONTRÖ’YÜ DELİN TALEBİ GELMEDİ

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyen ülkelerin ismini vermezken şunları söyledi: “Bunlar bilinen şeyler, ülkelerin isimlerini say derseniz saymam ama herkesin tahmin ettiği ülkeler. Böyle bir izlenim edindik.” Bakan, “Montrö’yü delin talebi geldi mi” sorusuna ise “Rusya’nın 4 gemisi vardı, Boğazlardan geçecekti, savaş olduğunu ilan ettikten sonra Rusya’ya gemilerinizi getirmeyin dedik, onlar da vazgeçti. Bugüne kadar Montrö’yü delme gibi bir talep olmadığı gibi ülkeler bizim bu ricamızı geri çevirmedi” yanıtını verdi.