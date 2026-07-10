NATO Zirvesi’nin ardından

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TÜRKİYE’DEKİ UKRAYNALI ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Türkiye’de büyüyen Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi Olena Zelenska Hanımefendi’nin devletimizin şefkat eliyle büyüyen Ukraynalı çocuklarımızı ziyaretine eşlik ettik. Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz” dedi.

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EN GENÇ BAŞBAKAN DA ANKARA KALESİ’NDE

ANKARA Kalesi, NATO Liderler Zirvesi boyunca yabancı heyetlerin uğrak yeri oldu. Birçok heyet kaleyi gezip esnaftan alışveriş yaptı. 38 yaşındaki, NATO’nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir de tarihi kaleyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Frostadottir, ara sokaklarda gezdikten sonra Ankara Kalesi'ne de çıkarak başkenti kuş bakışı izledi. Kale esnafından bakır işlemeciliği ile uğraşan Faruk İşleyen, İzlanda Başbakanı Frostadottir'i Ankara'nın yöresel kaşık oyunu ile karşıladı. Faruk İşleyen, Ankara'nın kültürünü tanıtmak amacıyla kaleyi ziyaret eden her turisti ve NATO heyetlerinin hepsini de kaşık oyunu ile karşıladığını söyledi. (Ayşenur DEMİRTAŞ / DHA)





ANITKABİR’DE BARIŞ DİLEDİ

Olena Zelenska, Ankara ziyareti sırasında Anıtkabir’i de ziyaret etti. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine vurgu yapan Zelenska, daha sonra sosyal medya paylaşımında Ukrayna’da devam eden savaşı da hatırlatarak dünya için barış diledi.

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BEYAZ SARAY’DAN NATO PAYLAŞIMI

Beyaz Saray, X hesabından zirveye ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görüntüydü. Paylaşımda, “Amerika dünya sahnesine geri döndü ve her zamankinden daha fazla saygı görüyor” ifadeleri yer aldı.

ZİRVEDE 145 UÇUŞ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz'da, Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş yapıldığını bildirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, 6 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 20 iniş 6 kalkış olmak üzere 26 uçuş hareketi gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun trafiğin devam ettiğine dikkati çekerek, iki havalimanından 52 iniş 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş hareketinin tamamlandığını ifade etti. Zirvenin son gününde havalimanlarından kalkışların yoğunlaştığı bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti: “8 Temmuz'da iki havalimanında, 11 iniş 51 kalkış olmak üzere toplam 62 uçuş hareketi gerçekleşti. Böylece NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı.” (AA)

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