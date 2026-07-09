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NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Hizan Kara Kovan Balı#Coğrafi İşaret
NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 12:35

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderleri onuruna verilen resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen coğrafi işaretli ürünler ikram edildi. Menünün öne çıkan lezzetlerinden biri ise Bitlis'in coğrafi işaret tescilli ürünü Hizan kara kovan balı oldu. Balın organizasyonda yer alması üreticileri memnun etti.

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Katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda ve geleneksel yöntemlerle üretilen Hizan kara kovan balı, zirvenin başlangıç menüsünde Trabzon tereyağı ile birlikte servis edildi.

NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti

Hizan Arıcılar Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan kara kovan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin ürünün kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Kara kovan balının önemli bir değer olduğunu belirten Ekinci, "NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer alması bizleri daha fazla üretim yapmaya teşvik etti. Bölgemizde yetişen kekik ve geven bitkilerinden elde edilen balın prolin değeri yüksektir. Sepet ve çamurdan yapılan kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiriyoruz. Hasadı eylül ve ekim aylarında yapıyoruz. Balımız, uluslararası yarışmalarda dereceler aldı ve bugün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

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NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti

‘GURUR DUYDUK’

Kara kovan balı üreticisi Hasan Durmaz ise "Şifa kaynağı olan sepet kara kovan balımızın böyle önemli bir organizasyonda dünya liderlerine sunulması bizleri mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Hizan balının hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz" diye konuştu. 

NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti

NATO zirvesinde menüde yer aldı, üreticisini mutlu etti

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#NATO Zirvesi#Hizan Kara Kovan Balı#Coğrafi İşaret

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