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NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalemi ilgi odağı oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kalem#İbrahim Kalın
NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalemi ilgi odağı oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 15:21

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin basına açık bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasındaki kalem MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümündeki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem ilgi odağı oldu. Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalemi bir süre incelediği anlar kameralara yansıdı.

HEYETE GÖSTERDİ

Görüntülerde Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği görüldü.

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Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kalem#İbrahim Kalın

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