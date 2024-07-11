NATO zirvesinde 75. yıl duruşu

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Kuzey Atlantik ittifakı NATO’nun 75’inci kuruluş yıldönümünün kutladığı Washington zirvesi, 1949 yılında NATO Antlaşması’nın imzalandığı Andrew W. Mellon salonunda ABD Başkanı Joe Biden’ın salı akşamı yaptığı konuşmayla başladı. Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile NATO’nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne katıldı.

Zirve öncesinde geleneksel olarak 32 üyeli NATO’nun hükümet ya da devlet liderlerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğrafta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden ile en sırada yer aldı. Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO’nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım’ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan’ı fotoğraf çekiminin yapıldığı alanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden karşıladı. Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu’na katıldı.

BIDEN HATASIZ KONUŞTU

27 Haziran’da Cumhuriyetçi Parti başkanlık adayı Donald Trump ile katıldığı televizyon münazarasındaki performansından sonra konuşmasını nasıl yapacağı ve zindeliği merak edilen 81 yaşındaki Joe Biden, hata yapmadı.

PUTİN’E SERT MESAJLAR

Konuşmasının büyük bir kısmını Ukrayna-Rusya savaşına ayıran Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sert mesajlar gönderdi. “Putin, Ukrayna’nın tamamen boyun eğmesini, Ukrayna demokrasisinin bitirilmesini, Ukrayna kültürünün yok edilmesini ve Ukrayna’nın haritadan silinmesini istiyor” diyen Biden, soykırım imasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu’na katıldı.

DOSTLARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ

Başkan Biden, NATO’nun ABD için önemine değinirken; eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sözlerine atıfta bulundu: “Başkan Reagan’ın dediği gibi, ‘Eğer müttefiklerimiz güvende değilse, biz de güvende olamayız. Eğer siz tehdit altındaysanız, biz de tehdit altındayız. Ve eğer siz barış içinde değilseniz, biz de barış içinde olamayız.”

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NATO’nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan da katıldı.

BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE’DE

NATO Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Buna göre 2026 zirvesi Türkiye’de yapılacak. NATO Sonuç Bildirgesi’nde, Müttefiklerin Ukrayna’ya gelecek yıl en az 40 milyar Euro fon sağlaması kararlaştırılırken, Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı. Bildirgede özetle şu ifadeler yer aldı:

-Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz.

- Çin Halk Cumhuriyeti’ni BM kurallarına uymaya çağırıyoruz.

- Rusya, Müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam etmektedir.

-İran’ın istikrarsızlaştırıcı eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliğini etkiliyor.

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-Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) belirttiği hırslar ve zorlayıcı politikalar, çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okumaya devam ediyor.

- Müttefiklerin üçte ikisinden fazlasının, yıllık GSYİH’larının en az %2’si oranındaki savunma harcaması taahhütlerini yerine getirmelerini memnuniyetle karşılıyor ve bunu aşan Müttefikleri takdir ediyoruz.

UKRAYNA’YA YENİ SİLAH DESTEĞİ

-Zirvenin açılış konuşmasında Ukrayna’ya yeni bir destek paketi açıklayan Biden; ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya’nın Ukrayna’ya onlarca beş farklı stratejik hava savunma sistemi ekipmanı sağlayacağını duyurdu. Biden, “Bu, Ukrayna şehirlerini Rus füzelerine karşı korumaya ve ön cephede hava saldırılarına maruz kalan Ukrayna askerlerine yardım etmeye yardımcı olacak” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açılış konuşmasında, “Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenlik çıkarımızdır. Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin artan ittifakına karşı Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarımızı güçlendireceğiz” dedi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vashington’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin’deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti. Erdoğan, Miçotakis’in ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u da kabul ederek bir süre görüştü.

ORBAN’I KABUL ETTİ

Erdoğan, Washington’da akşam saatlerinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Macaristan’ın dönem başkanlığında Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de hatırlattı.

BAYAR’IN 1952’DE ATTIĞI İMZA DA SAHNEDE

- NATO üyesi ülkelerin antlaşmaya attığı imzalar projeksiyonla sahneye yansıtıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün 1952’de Türkiye’nin ittifaka katılım antlaşmasına attıkları imzalar da zirvede yerini aldı. Katılım Hürriyet manşetten duyurmuştu.