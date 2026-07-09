NATO Zirvesi sonrası diplomasi trafiği sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti. Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.

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İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform’un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti.

SLOVAKYA LİDERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüşmesinde, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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