NATO Zirvesi sonrası CİMER'e teşekkür mesajları yağdı

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Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken, dünya liderlerini buluşturan zirve kapsamında gerçekleştirilen büyük organizasyon vatandaşlardan da tam not aldı. CİMER'e başvuru yapan vatandaşlar, Türkiye’yi dünyaya en iyi şekilde tanıtması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajları iletti. Bir vatandaş, "32 NATO üyesi devletlerin başkanları, tüm katılımcıları hayranlıklarını gizleyemediler. Dünya gündemi bu zirveyi konuşa konuşa bitiremiyor, yıllar geçse de bitiremeyecekler. Nereden nereye" diye yazdı.

NATO Zirvesini yakından takip eden vatandaşlar, duygularını CİMER’e yazdı. Vatandaşlar mesajlarında, Türkiye’nin NATO Zirvesi’ni başarıyla gerçekleştirmiş olmasından gurur duyduklarını, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, başarı dilediklerini yazdılar. Ayrıca vatandaş mesajlarında Türkiye’nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de belirtildi.

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“NATO ZİRVESİ GÖSTERDİ Kİ, BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ”

CİMER’e yapılan başvurulardan birinde, "NATO zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz" mesajı yer aldı. Bunun yanı sıra vatandaşlar, savunma sanayii ürünleri için 'mühendislik harikası' diyerek övgüyle söz ettiler. Dünya liderlerini karşılamada yer alan Mehteran Takımı beğeni toplarken, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların geçişleri de 'kusursuz' olarak nitelendirildi. Zirve için Türkiye’ye gelen konuklara ve gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini alan organizasyon ayrıntılarından biri oldu.

Başvurularda, Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığı ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür, teveccüh ve tebrik mesajları yer aldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmaların devamı için iyi dileklerde bulunan vatandaşlar, Emine Erdoğan’ı, ülkemizi temsil ederken sergilediği duruştan ötürü tebrik etti.

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ZİRVEDE GÖREVLİ ÇALIŞANLARA DA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Vatandaşların teşekkür başvurularında, zirvede görev alan kamu/özel sektör çalışanları da unutulmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle seren görevlilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlardaki Türk Bayrağını kusursuz bir şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyona emek veren herkese teşekkür edildi. Bir vatandaş teşekkür başvurusunda, "Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım" diye yazdı.

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