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NATO Zirvesi öncesi… Konya’ya SAMP-T

Güncelleme Tarihi:

#NATO Savunma Planı#Konya SAMP-T#Hava Savunma Sistemi
NATO Zirvesi öncesi… Konya’ya SAMP-T
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde, ittifakın hava savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni bir adım atıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İtalya envanterinde bulunan bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlandırılacağı bildirildi. Kararın, NATO’nun müttefik ülkelerin hava ve füze savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik planlamaları doğrultusunda alındığı belirtildi. Fransa ve İtalya tarafından geliştirilen SAMP-T, NATO’nun en gelişmiş orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Sistem, özellikle balistik füzelere karşı önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Türkiye de uzun süredir Avrupa ortaklığıyla geliştirilen SAMP-T projesiyle yakından ilgileniyor.         

 

 

 

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#NATO Savunma Planı#Konya SAMP-T#Hava Savunma Sistemi

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