NATO Zirvesi nedeniyle Kabine 4 gün öne çekildi

Kabine toplantısında en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele çalışmaları ve kademeli normalleşme dönemi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda alınan tedbirlerin etkisi, vaka ve ölüm sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları konusunda kabineye brifing verecek. Normalleşmeyle ilgili yeni kararların alınması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da gündeme gelecek.

NATO ZİRVESİ KONUŞULACAK

Toplantıda önemli bir gündem başlığını da 14 Haziran’da başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturacak. Kabinede, NATO Zirvesi kapsamında yapılan hazırlıklar, Türkiye’nin gündeme getireceği başlıklar ve diplomatik temaslar ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kabineye bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Alınacak kararları son dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

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