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NATO Zirvesi için önlemler arttırıldı

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#NATO Zirvesi#Ankara Güvenliği#Operasyon Turkuaz
NATO Zirvesi için önlemler arttırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 03:22

ANKARA'DA 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 'Operasyon Turkuaz' çerçevesindeki denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor.

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'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 9 ilçede geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. NATO görev alanları ile önceden belirlenen kritik bölgelerde görevlendirilen ekipler, 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberlerini genişleterek denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ankara genelindeki 430 otel kontrol edilirken, araç kiralama firmalarına yönelik de denetimler yapıldı. Özel harekat, Motosikletli Yunus Timleri ve Narkoasayiş ekiplerinin ortak görev aldığı uygulamalarda, 9 ilçede 240 noktada, 150 parkta ve 160 umuma açık mekanda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 33 timde görevli 450 personel yer aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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#NATO Zirvesi#Ankara Güvenliği#Operasyon Turkuaz

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