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NATO zirvesi için Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı'nı gülümseten karşılama! Esnaf o anları anlattı: 'Bizim gücümüz ona yetiyor'

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#NATO Zirvesi#Ankara Kalesi#İzlanda Başbakanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 15:48

NATO Liderler Zirvesi'ne katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in ziyaret ettiği Ankara Kalesi, zirve boyunca yabancı heyetlerin uğrak yeri oldu. Birçok heyet, kaleyi gezip, esnaftan alışveriş yaptı.

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen yabancı ülke heyetleri, başkentin tarihi ve kültürel simgelerinden Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Heyetler, kalenin tarihi dokusunu gezerek Ankara'nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Yabancı heyetler, esnafla sohbet edip, alışveriş yaptı.

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İzlanda Başbakanı Frostadottir de tarihi kaleyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Frostadottir, ara sokaklarda gezip, çevresindekilerden kale ile ilgili bilgi aldı.

NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

Frostadottir, Ankara Kalesi'ne de çıkarak başkenti kuş bakışı izledi.
NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

Kale esnafından bakır işlemeciliği ile uğraşan Faruk İşleyen (69), İzlanda Başbakanı Frostadottir'i Ankara'nın yöresel kaşık oyunu ile karşıladı.
NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

'BAŞKABAN GÜLDÜ, GİTTİ'

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DHA'ya konuşan Faruk İşleyen, Ankara'nın kültürünü tanıtmak amacıyla kaleyi ziyaret eden her turisti ve NATO heyetlerinin hepsini de kaşık oyunu ile karşıladığını söyledi.

NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

İşleyen, "Geçen gün bayan başbakan geldi. Onu da güler yüzlülükle, kaşıklarla karşıladım. Cumhurbaşkanımız nasıl folklor ekibiyle, atlarla karşılıyorsa biz de kaşıklarla karşıladık. Bizim gücümüz ona yetiyor. Başbakan hiç tepki vermedi. Güler yüzlülükle eli arkasında baktı ve güldü gitti" dedi.
NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

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'HEYETLER MUTLAKA KALEYE UĞRAR'

Yaklaşık 20 yıldır Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan Osman Balantekin ise yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ankara Kalesi’nin tarihi bir önemi var. Yurt dışından gelen bütün heyetler ve liderler, mutlaka Ankara Kalesi’ne uğrar. Buradaki otantik ve Türkiye’ye dönük hediyelik eşyalara bakıyor, ilgileniyor ve alışveriş yapıyorlar. İzlanda Başbakanı buradan geçiyordu, selamlaştık. Ardından yan komşumuz bir Ankara oyun havasıyla karşıladı. Çok dikkatlerini çekti. Memnun kaldılar, dönüşte tekrar yine uğradılar" diye konuştu.

NATO zirvesi için Ankaraya gelen İzlanda Başbakanını gülümseten karşılama Esnaf o anları anlattı: Bizim gücümüz ona yetiyor

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Balantekin, yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ni ziyaret etmesinin esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye’ye ait derin bir dokunun olması onları da mutlu ediyor, bizi de mutlu ediyor. Çünkü bu tür eserler çok nadir. Ankara özellikle bu açıdan çok avantajlı" dedi.

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#NATO Zirvesi#Ankara Kalesi#İzlanda Başbakanı

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