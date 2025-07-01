NATO Zirvesi Ankara’da

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“16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimlerinde fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçen hafta 7. yılını geride bıraktık. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı etkin karar alma mekanizmalarıyla, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski anlayışlar da değişmeye başladı. Allah’ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kere daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güven tazelemiştir. Muhalefetin gündem saptırma amacıyla eski Türkiye tartışmaları eski Türkiye’nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye’yi eski istikrarsız günlerine bir daha kimse döndüremeyecektir. 7 yıllık tecrübeler ışığında biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet edecek fikirlere her zaman açığız. Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz.

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İÇ CEPHEDE GEDİK AÇILMASINA İZİN YOK

Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın bizim tek bir gündemimiz vardır, o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetiyle layıkıyla ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği sufli tartışmalar sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada demokrasinin standardını dibe çeken hakaret teatisi mevcuttur. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını özellikle Muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Türkiye’nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselesini çözemeyenler millet ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Tarihi kırılmalar yaşanırken, siyaset kurumunun da Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ

Cumhur İttifakı olarak başlatıp bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor, sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Bu hayırlı süreci de akamete uğratmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğine yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye ziyadesiyle sahibiz. 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne inşallah temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerini başkentimiz Ankara’da ağırlayacak, çok mühim kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız.

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9 YANGINLA YOĞUN MÜCADELE İÇİNDEYİZ

“Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran’dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507’si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10’u tutuklandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Muğla Bodrum’daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik’teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Bakanlıklar, AFAD ve itfaiye yakın işbirliği içinde çalışıyor. Temmuz ve ağustos ayında sıcaklıkların yükselmesi havanın iyice kurumasıyla yangın riski daha da artacak. Orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki 2 ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum.

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KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERDİK

Ülkemiz için milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hız vermiş durumdayız. Yapımı biten 798 bağımsız bölümün anahtarlarını Güngörenli kardeşlerimize teslim ettik. 1077’si konut 55’i işyeri olmak üzere Tozkoparan 4. Etap 1. ve 2. kısımların temellerini attık. Toplam 1930 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizle buluşturacak dirençli İstanbul hedefimize inşallah bir adım daha yaklaşmış olacağız.”

KANSER HASTALARINA AKILLI İLAÇ MÜJDESİ

“Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkânlarıyla temin edip SGK’ya dava açıyorlardı. Veri merkezi yatırımları da 2030’a kadar bir gigabyte seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Yapay zekâ fonuyla bu alandaki girişimleri büyüteceğiz. Ulusal Yapay Zekâ Kurumu’yla kamunun sahip olduğu büyük veriyi dönüştürerek milletimize yönelik projelerimizi sunacağız. Koltukları, ikballeri, çıkarları dışında hiçbir şeyi görmemeye inat, gelecek nesiller için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.”