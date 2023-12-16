NATO yarışmasında Havada en iyi pozu yakaladı

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NATO’nun organizasyonunda 'Yılın en sevdiğiniz uçak fotoğrafı hangisi' başlığıyla oylama yapılırken 4 ülkeden fotoğrafçılara ait eserler yarıştı. Yarışmada Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut ile hava fotoğrafçıları Christian Schrik, Bartek Bera ve Giovanni Colla yarıştı.

BİRİNCİ

32 BİN OY KULLANILDI

15 Aralık'ta sona eren yarışmada 32 bin 259 oy kullanıldı. Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri F-16'larına ait fotoğrafı, yüzde 56.3 oyla en beğenilen fotoğraf oldu. İkinci sırada yüzde 36.6 ile Polonyalı serbest çalışan Bartek Bera tarafından Baltık bölgesinde çekilen Fransız Dassault Rafale savaş uçağının yakın görünümlü hava fotoğrafı yer aldı. İtalyan Giovanni Colla'nın hava gösterisindeki fotoğrafı, yüzde 4.3 ile üçüncü oldu. Christian Schrik'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35'ine ait fotoğrafı, yüzde 2.8 oy oranı ile son sırada yer buldu.

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İKİNCİ

13 YILDIR ÇEKİYOR

13 yıla yakın süredir havacılık ve savaş uçakları fotoğrafları çekimi yaptığını kaydeden Doğut, havacılık fotoğrafçılığının Türkiye’de son yıllarda popüler hale geldiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ

RAMPADA ÇEKTİ

- Cem Doğut 31 Ekim 2023’te Malbork Polonya’da çektiği fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı: “NATO Air Command'ın bir basın faaliyetinde çektim. Fotoğrafçılar olarak Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait C295 kargo uçağının arka rampasından uçuş esnasında uçakların fotoğraflarını çektik. Birinci seçilen fotoğrafımı da bu esnada çektim.”

DÖRDÜNCÜ