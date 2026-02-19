NATO: Türkiye sarsılmaz bir müttefiktir

Haberin Devamı

Hart, Türkiye’nin NATO’ya katılımının yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı. Bir sonraki NATO Zirvesi’nin temmuz ayında Ankara’da düzenleneceğini anımsatan Hart, “Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 74 yıldan bu yana İttifak’a sağladığı katkıların çok boyutluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Hart, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkati çekerek, “Savunmaya yönelik istikrarlı yatırımları, güçlü savunma sanayisi ile NATO görev, faaliyet ve tatbikatlarına düzenli katkılarıyla Türkiye, İttifak’ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir” ifadesini kullandı. Türkiye, 1949’da kurulan NATO’ya resmen 18 Şubat 1952’de katılmıştı. Aradan geçen 74 yılda Türkiye, stratejik konumuyla bölgede özellikle terörizmle mücadelede tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO’ya kritik katkılarda bulunmaya devam ediyor.

BAYRAKTAR TB3’TEN BALTIK’TA KUSURSUZ İNİŞ

NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâra rağmen Baltık Denizi’ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı. NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026’nın gerçekleştirilen safhasında, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı altında ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dondurucu ortamda Bayraktar TB3 SİHA gösteri yaptı.

TAM PERFORMANS

Tatbikatın gerçekleştirildiği Baltık Denizi’ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi. Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde yarattığı türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamlayarak şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG Anadolu’ya otonom iniş gerçekleştirdi. Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında, şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

SAT TİMLERİ HAYRAN BIRAKTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), tatbikat kapsamında Almanya’da müttefik ülkelerle eşgüdümlü operasyon yapabilme kabiliyetini ve hünerlerini sergiledi. Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 11 müttefik ülkeden deniz, hava, kara unsurları müşterek sahile çıkartma harekatını gerçeğe en yakın koşullarda tatbik etti. Tatbikat çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timi (SAT) ile İspanya Ordusu özel kuvvetleri, ortak operasyonla su altı tuzaklarını etkisiz hale getirerek, sızma harekatı yürüttü. TCG Anadolu gemisinde konuşlu “Seahawk” ve “Super Cobra” tipi helikopterlerin havadan sağladığı destekle sahilin derinliklerine ilerleyen Türk SAT timi ve İspanyol özel kuvvetleri, sahili zırhlı amfibi hücum araçlarının (ZAHA) çıkarma harekatı için elverişli hale getirdi. TCG Anadolu’dan gelen ZAHA’larla mekanize birlikler de sahil bölgesinin kontrolünü sağladı. TSK’nın başrolde olduğu tatbikatın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günündeki senaryosu başarıyla tamamlanırken, sahadaki birliklerin performansları beğeni ve takdir topladı. Tatbikatla Türk savunma sanayisinin geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ve ZAHA gibi önemli güç çarpanı unsurları da uluslararası arenada boy göstermiş oldu.

