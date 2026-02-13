NATO tatbikatında kritik görev... TB3’lerden Baltık’ta atış

Haberin Devamı

Ocak ayında başlayan ve mart ayına kadar sürmesi planlanan tatbikata Türkiye yaklaşık 2 bin askerle katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikatta TCG Anadolu gemisiyle de aktif rol alıyor. Tatbikat kapsamında 17-18 Şubat’ta donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’larla Baltık Denizi’nde atış yapılacak.

KOMUTANLAR İZLEYECEK

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya’nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eşzamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya’da devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanımız (Oramiral Ercüment Tatlıoğlu) TCG Anadolu’dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat’ta, Baltık Denizi’nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecek. Genelkurmay Başkanımız (Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu) ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın (Orgeneral Metin Tokel) söz konusu tatbikatın 20 Şubat’taki Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak etmesi planlanıyor” bilgisini paylaştı.

NATO kapsamında “birlikte çalışabilirlik” yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği tatbikata, 10 Avrupa ülkesinden yaklaşık 10 bin asker katılıyor. TSK, bu tatbikat kapsamında yaklaşık 2 bin askerden oluşan kuvvetini, sınırlarından yaklaşık 6 bin 450 kilometre uzaktaki Almanya’ya gönderdi. Bu kapsamda, Anadolu Deniz Görev Grubu’nda yer alan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun yanı sıra lojistik destek gemisi TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis fırkateynleri de tatbikatta yer alıyor.