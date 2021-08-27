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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO tatbikatına yavru caretta caretta molası

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
NATO tatbikatına yavru caretta caretta molası

NATO’nun Akdeniz’deki tatbikatına katılan TCG ALANYA Mayın Avlama Gemisi’ndeki Türk denizciler misinaya dolanan yavru caretta caretta’yı tatbikata ara vererek kurtardı.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG2) görevli TCG ALANYA Mayın Avlama Gemisi, ITS ALGHERO, ESPS RAYO ve P-62 gemileriyle Akdeniz’de geçiş eğitimi yaparken olta misinasına dolanmış bir yavru caretta caretta gördü. Bunun üzerine NATO tatbikatı hemen durduruldu. TCG ALANYA’daki Türk askerleri hemen zodyak botla gemiden ayrılarak yavru caretta caretta’nın yanına gitti. Türk deniz komandoları kaplumbağayı sarmış olan misinayı keserek yavru caretta caretta’nın hayatını kurtardı.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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