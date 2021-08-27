NATO tatbikatına yavru caretta caretta molası

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG2) görevli TCG ALANYA Mayın Avlama Gemisi, ITS ALGHERO, ESPS RAYO ve P-62 gemileriyle Akdeniz’de geçiş eğitimi yaparken olta misinasına dolanmış bir yavru caretta caretta gördü. Bunun üzerine NATO tatbikatı hemen durduruldu. TCG ALANYA’daki Türk askerleri hemen zodyak botla gemiden ayrılarak yavru caretta caretta’nın yanına gitti. Türk deniz komandoları kaplumbağayı sarmış olan misinayı keserek yavru caretta caretta’nın hayatını kurtardı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara