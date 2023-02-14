Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

NATO Savunma Bakanlarından Türkiye için 1 dakikalık saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Brüksel#Saygı Duruşu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 19:59

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’de toplanan ittifak üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için toplantı öncesi saygı duruşunda bulundu.

Haberin Devamı

NATO Savunma Bakanları, Belçika'nın Başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahında bir araya geldi. Toplantının ilk gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında gerçekleşen oturum öncesi Savunma Bakanları, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu çağrısından önce Türkiye'de yaşanan depremi hatırlatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye’ye samimi başsağlığı mesajımızı iletiyoruz” ifadelerini kullanarak, NATO olarak Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Saygı duruşunun ardından öğleden sonra yapılacak oturumlara ilişkin kısa bir konuşma yapan Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının birinci yılını doldurmak üzere olan Rusya - Ukrayna Savaşına ilişkin konuları ele alacaklarını bildirdi. Stoltenberg, yaşanan savaş nedeniyle hem Ukrayna halkının hem de dünya insanının özellikle gıda krizi nedeniyle zorluklar yaşamakta olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Brüksel#Saygı Duruşu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem