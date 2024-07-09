NATO Rusya ve Çin’e meydan okuyacak

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Bugün başlayacak ve perşembe günü sonlanacak olan zirvede ana gündem maddesi NATO’nun Rusya’ya karşı Ukrayna’ya iki yıldan fazla süredir verdiği güçlü desteğin yinelenmesi ve “Ukrayna’ya yapılan askeri, siyasi ve mali desteğin nasıl arttırılacağına dair yapılacak yeni duyurular” olacağı öğrenildi.

PUTİN’E NET MESAJ

Washington’a göre NATO zirvesinde Putin’e çok önemli bir mesaj gönderilecek. “Putin şayet Ukrayna’yı destekleyen ülkelerin koalisyonundan daha fazla ömürlü olduğunu düşünüyorsa tamamen yanılıyor. NATO zirvesi bunu güçlü şekilde bildirecek” diyen üst düzey Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın perşembe günü Ukrayna’yı destekleyen ve Kiev ile ikili savunma iş birliği anlaşması imzalamış ülkeleri ortak bir etkinlikte ağırlayacağını belirtti.

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PASİFİK MÜTTEFİKLERİ DE ZİRVEDE

Zirvenin ana gündemi Rusya’ya karşı Ukrayna’ya verilen destek olsa da NATO’nun Pasifik’teki dostları da unutulmayacak. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın da katılacağı zirvede, üst düzey yetkiliye göre “Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarımız aracılığıyla da dünyaya önemli bir mesaj” gönderilecek.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Türkiye saati ile 18.00 sıralarında Washington’ın yaklaşık 20 kilometre uzağındaki Andrews Askeri Hava Üssü’ne inmesi bekleniyor. Geldiği günün akşamında Başkan Biden’ın vereceği NATO’nun 75. Yılı programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba akşamı da Beyaz Saray’da düzenlenecek akşam yemeğine katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Vilnius

daha önceki sene de Madrid’de NATO zirvelerinin marjında Biden ile ikili görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da da aynı formatla ABD Başkanı’yla bir araya gelebilir.