NATO öncesi 178 tutuklama

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Haziran’da başlattığı soruşturma kapsamında DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML gibi çeşitli terör örgütlerle irtibatlı oldukları iddiasıyla 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 225 şüpheli gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından 25 Haziran ve 26 Haziran günü, 218 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Savcılık sorgularının ardından 212 şüpheli terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüphelinin tutuklanmasına, 34 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Tutuklananlar arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer aldı.

ANKARA TRAFİĞİNE ZİRVE DÜZENLEMESİ

ANKARA Valiliği tarafından 36’ncı NATO Zirvesi süresince Ankara’da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemeleri açıklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi çerçevesinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecektir. Otobüs ve minibüs ulaşımında, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek, sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü Metro durağında zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacaktır. İşyerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret ederek araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergâhlarda yapılabilecek güncellemeleri kontrol etmeleri önerilmektedir” denildi. DHA

Haberin Devamı



