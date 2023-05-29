Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

NATO: NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez

Güncelleme Tarihi:

#Kosova#NATO#Kosova Barış Gücü
NATO: NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 22:09

NATO tarafından yapılan açıklamada, Kosova’da Sırp göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda NATO'nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralandığı belirtilerek, “NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez” denildi.

Haberin Devamı

Kosova’nın kuzeyinde NATO'nun Kosova Barış Gücü’ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralanması sonrası NATO yazılı açıklama yaptı. Kosova’nın kuzeyindeki Zvecan Belediyesi’nde meydana gelen protestolarda göstericilerin kontrol altına alınması sırasında KFOR’da görevli yaklaşık 25 askerin yaralandığı belirtilerek, “Geçtiğimiz günlerde yeni seçilen belediye başkanlarının göreve başlaması sonrası meydana gelen şiddetli gösterileri kontrol altına almak için bu öğleden sonra Kuzey Kosova'nın 4 belediyesine KFOR birlikleri konuşlandırıldı. Kalabalığa karşı koyarken, İtalyan ve Macar KFOR birliğinin birkaç askeri saldırılara maruz kaldı” denildi.

Yaralı askerlerin hemen tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, NATO birliklerine yönelik sebepsiz saldırıların kabul edilemez olduğu aktarılarak, KFOR'un görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Haberin Devamı

Kosova'nın kuzeyinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede şu ana kadar 75 kişi yaralandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kosova#NATO#Kosova Barış Gücü

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık