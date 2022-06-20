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NATO müzakereleri devam ederken PKK/YPG yandaşları İsveç’te sokağa indi

#İsveç#NATO#PKK/YPG

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğine dair müzakereler devam ederken, İsveç'in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralar ile sokağa indi.

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğine dair müzakereler devam ederken, İsveç'in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile eylem düzenledi. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütüne ait görseller projeksiyon ile başkent Stockholm’de belediye binası ve kentin simge yapılarından Avicii Arena’ya yansıtılmıştı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE ÜLKELERİ ESİR ALIRCASINA BİR FAALİYET ZİNCİRİ İÇİNDE BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları ile başlayan ve Türkiye’nin vetosuyla gelişen süreçle ilgili olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Merkez Karargahı’nda temaslarda bulundu. Temaslarının ardından Kalın ve Önal gazetecilerle bir araya geldi. Terör örgütlerinin Finlandiya ve İsveç’te kurdukları faaliyet zinciri ile adeta bu ülkeleri esir aldığını ifade eden Kalın, “Bu terör örgütlerinin Avrupa’nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet zinciri içinde bulunması kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olan bir ülke olmadığını vurguladı.

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#İsveç#NATO#PKK/YPG

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