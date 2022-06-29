NATO mesajları: Kuru laf değil netice istiyoruz

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TEMEL BEKLENTİMİZ

“Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç, öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK’nın ve PYD/YPG’nin başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına dair beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kez daha açıkça anlatacağım.

DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR

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İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreter’in de (NATO Genel Sekreteri) katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için iki tarafla da temas halindeyiz. Zirvede müttefiklerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO’nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım.

İLK 5 ARASINDAYIZ

Türkiye, NATO misyon ve harekâtlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlıyoruz. Aynı zamanda NATO’nun sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve Suriye başta olmak üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde de müttefiklerimizle birlikte Madrid’de ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı müttefik ülke, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacağım.

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TOP ÇEVİRMEKTEN BIKTIK

Biz NATO’nun 70 yıllık üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah (dün) Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik. Gerek sayın İbrahim Kalın beyi (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü) gerekse Sedat beyi (Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal) biz Brüksel’e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Yapılan görüşmeleri de kendilerinden alacağız. 4’lü görüşmeyi de Stoltenberg’in riyasetinde tekrar yapacağız ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı ile İsveç Başbakanı birlikte hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık.”

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MİÇOTAKİS’E KAPIYI KAPATTIK

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ilişkin de Erdoğan, “Kapıyı kapattık” mesajını tekrarladı: “Geçenlerde Yunanistan Başbakanı davetlimdi. ‘Görüşmelerimizi bire bir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım’ diye mutabık kaldık. Ardından ABD’de senatoda yaptığı konuşmada saldırdığı yer yine Türkiye oldu. Artık biz bunların ne olduğunu iyi biliyoruz. Bize karşı 15 Temmuz darbe girişimi yapan FETÖ terör örgütünün en önemli sığınağı Yunanistan oldu. Bunları artık biz yutmuyoruz. Şahsiyetli bir duruş göstermeyenlere karşı, tavrımız bellidir. İkili görüşmeyi Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile bu yıl Yüksek Düzeyli Stratji toplantımız vardı. Kaldırdık. Artık bu toplantıyı yapmamız imkânsız. Şimdi bunu bitirmiş bir lider, Miçotakis’in oradaki talebine evet diyebilir mi? Hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler. Çeki düzen vermeleri halinde yol haritamızı çizeriz.”

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BİDEN’LA KONUŞTUK

Erdoğan Yunanistan’daki ABD üslerine ilişkin “Bir taraftan 9 Amerikan Üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu neden kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap ‘Rusya’ya karşı kurduk’... Ne yaptınız Rusya’ya karşı kurdunuz da? İşiniz gücünüz S-400. S-400 aşağı S-400 yukarı. Hep laf. (ABD Başkanı) Biden ile sabah konuştuk. NATO Liderler Zirvesi’nde de bir araya gelebiliriz. Bunları da Sayın Biden ile bu akşam ya da yarın yapacağımız görüşmede dile getireceğiz” dedi.

ABD VE FRANSA’YA: ARTIK ÇOK İYİ TANIYORUZ

Erdoğan “En önemli güç neresi? Türkiye” diyerek şöyle devam etti: “Türkiye gibi bir gücü NATO kaybetmeyi göze alabilir mi? Kolay değil 70 yıl. Bu gücünü NATO için bugüne kadar istikrarlı bir şekilde, taviz vermeden kullanmıştır. Bu tavizsiz yürüyüşümüzü de aynı şekilde devam ettirme kararlılığındayız. NATO Liderler Zirvesi’nde bugüne kadar yapılanlar, Türkiye’ye yapılanlara karşı özellikle 5. madde gündeme getirmek suretiyle terörle mücadelede binlerce TIR araç gereç silah, Türkiye’deki özellikle güneyde veya Türkiye içindeki bu teröristlere bunları verildiği halde acaba NATO burada ne yaptı? En ufak bir müdahale yaptı mı?

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F-16’DA OYALAMA TAKTİĞİ

TIR’lar dolusu silahlar ABD’den geldi. Bu sabah konuştuk kendisiyle, kendisine bunları yine söyleyeceğim. Bu nasıl NATO’da paydaş ülkeyiz ki bütün silahlar PKK, YPG’ye gönderiliyor ve bu silahlar kime karşı kullanılıyor? Bu terör örgütlerinin inlerine gelen silahlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye’ye karşı kullanılıyor. Daha önce söylediğim gibi bir diğer müttefik Fransa. Aynı şekilde onlar da öyle. Artık biz bunları tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. ABD ile F-16 meselesi hâlâ masada, orada da bir oyalama taktiği gidiyor.”

İSVEÇ TV’SİNE ÇIKMIŞ

Bunlar hep laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bu terörist başlarından biri çıkmış söyleşi yapıyorlar. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta İsveç yöneticileri bunları terörist olarak kabul etmiyoruz diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, İsveç polisinin kontrolü üzerinde yürüyüşler yaptırılıyor. Sadece İsveç mi, aynı şey Almanya’da, Hollanda’da, Yunanistan’da devam ediyor.