NATO liderlerinin renkli dÃ¼nyasÄ±â€¦ Ressam da var koÅŸucu da pilot da...

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GOLF MÃœPTELASI

Donald Trump denildiÄŸinde akla ilk gelenlerden biri golf oluyor. YoÄŸun diplomasi ve devlet programÄ±na raÄŸmen fÄ±rsat buldukÃ§a golf sahasÄ±na Ã§Ä±kan ABD BaÅŸkanÄ±, bu sporu yÄ±llardÄ±r en bÃ¼yÃ¼k tutkularÄ±ndan biri olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GÃ¶steriÅŸli mimari ve gayrimenkul projelerine ilgisiyle bilinen Trump iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± kravat,fast food ve diyet kola vazgeÃ§ilmezler arasÄ±nda. Trumpâ€™Ä±n Ankaraâ€™da golf oynamasÄ± beklenmiyor ancak ErdoÄŸan, Åžara ve Zelenski ile bir araya gelecek.

RESSAM BAÅžBAKAN

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Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama, NATO liderleri arasÄ±nda en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± geÃ§miÅŸe sahip isimlerden biri. Siyasete atÄ±lmadan Ã¶nce profesyonel ressam olarak tanÄ±nan Rama, eserlerini Paris, Berlin ve New York gibi ÅŸehirlerde aÃ§Ä±lan sergilerde sanatseverlerle buluÅŸturdu. BaÅŸbakan olduktan sonra da resim yapmayÄ± bÄ±rakmadÄ±; uluslararasÄ± toplantÄ±larda zaman zaman not almak yerine kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§izimler yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. YaklaÅŸÄ±k 2 metreyi aÅŸan boyuyla dikkat Ã§eken Rama, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda profesyonel basketbol oynadÄ± ve Arnavutluk Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±nÄ± giydi. Diplomasi sahnesinde ise renkli spor ayakkabÄ±larÄ±, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki giyim tarzÄ± ve samimi Ã¼slubuyla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

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HEM SPORCU HEM MÃœZÄ°SYEN

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, yoÄŸun devlet programÄ±na raÄŸmen spor rutininden vazgeÃ§meyen liderlerden biri. Ã–zellikle sabah koÅŸularÄ± ve fitness antrenmanlarÄ±yla tanÄ±nan Macron, son yÄ±llarda boks antrenmanlarÄ± yapmasÄ± ve bu antrenmanlardan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarla da gÃ¼ndem oldu. Spora ilgisinin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ziÄŸe de yakÄ±n olan FransÄ±z lider, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda piyano eÄŸitimi aldÄ± ve klasik mÃ¼ziÄŸe ilgi duyuyor. Edebiyat ve felsefeyle yakÄ±ndan ilgilenen Macronâ€™un Ã¶zellikle FransÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerin eserlerini okumayÄ± sevdiÄŸi biliniyor.

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PÄ°LOT ÅžANSÃ–LYE

Almanya ÅžansÃ¶lyesi Friedrich Merz, siyasetin yanÄ± sÄ±ra havacÄ±lÄ±k tutkusuyla tanÄ±nÄ±yor. Uzun yÄ±llardÄ±r amatÃ¶r pilot olan Merz, Ã¶zel pilot lisansÄ±na sahip ve boÅŸ zamanlarÄ±nda tek motorlu uÃ§ak kullanmayÄ± seviyor.

YÃœZÃœKLERÄ°N EFENDÄ°SÄ° HAYRANI

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giorgia Meloni, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda gazeteci olmayÄ± hayal ettiÄŸini birÃ§ok kez dile getirdi. Siyasete Ã§ok erken yaÅŸta atÄ±lan Meloni; tarih, siyaset ve fantastik edebiyata ilgisiyle tanÄ±nÄ±yor. En sevdiÄŸi yazarlarÄ±n baÅŸÄ±nda J. R. R. Tolkien geliyor. Tolkienâ€™in eserlerine bÃ¼yÃ¼k ilgi duyan Ä°talyan baÅŸbakan, Ã¶zellikle YÃ¼zÃ¼klerin Efendisi romanÄ±yla kurduÄŸu baÄŸ ve bu evrene yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ndermelerle de biliniyor.

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PARAÅžÃœTÃ‡Ãœ VE MOTORCU

Ã‡ekya CumhurbaÅŸkanÄ± Petr Pavel, NATO liderleri arasÄ±nda asker kÃ¶keniyle Ã¶ne Ã§Ä±kan isimlerden biri. Uzun yÄ±llar profesyonel asker olarak gÃ¶rev yapan Pavel, Ã‡ek SilahlÄ± Kuvvetleri Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n ardÄ±ndan NATO Askeri Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenerek ittifakÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey askeri makamlarÄ±ndan birinde bulundu. Adrenalin sporlarÄ±na ilgisiyle tanÄ±nan Pavel, paraÅŸÃ¼tle atlamayÄ± ve motosiklet kullanmayÄ± seviyor.

BUZ HOKEYÄ° YAPIYOR

Kanada BaÅŸbakanÄ± Mark Carney, kÃ¼resel finans dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en etkili merkez bankacÄ±larÄ±ndan biri olarak biliniyor. Ekonomi ve finans alanÄ±ndaki uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kanadaâ€™nÄ±n ulusal sporu buz hokeyine olan ilgisiyle de tanÄ±nÄ±yor.

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BASKETBOL TUTKUNU

Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Pedro SÃ¡nchez, sporcu kimliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Avrupa liderlerinden biri. YaklaÅŸÄ±k 1.90 metrelik boyuyla dikkat Ã§eken SÃ¡nchez, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda basketbol oynadÄ± ve spora olan ilgisini siyasette de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. DÃ¼zenli olarak koÅŸu yapÄ±yor, zaman zaman maratonlara katÄ±lÄ±yor.

EN GENCÄ° 38 EN YAÅžLISI 80 YAÅžINDAÂ

Ankara Zirvesi farklÄ± kuÅŸaklarÄ± da bir araya getiriyor. MasanÄ±n en genÃ§ lideri 38 yaÅŸÄ±ndaki Ä°zlanda BaÅŸbakanÄ± Kristrun Frostadottir,Â en yaÅŸlÄ± isim ise 80 yaÅŸÄ±ndaki ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump olacak.

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