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NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede! Ankara'da 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

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#ANKARA#NATO Liderler Zirvesi#Gözaltı
NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede Ankarada 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 08:56

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulanırken, 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede Ankarada 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede Ankarada 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

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Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik uygulamalarına katılarak denetimlerde bulundu. Uygulama noktalarını ziyaret eden Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyip görevli personelle bir araya geldi. Vatandaşlarla da sohbet eden Yüksek, güvenlik tedbirlerine sağlanan destek ve iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede Ankarada 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

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#ANKARA#NATO Liderler Zirvesi#Gözaltı

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