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NATO koordinesinde Kilitli Kalkan-2023 Tatbikatı icra edildi

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#MSB#NATO#Tatbikat
NATO koordinesinde Kilitli Kalkan-2023 Tatbikatı icra edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:44

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Kilitli Kalkan-2023 (Locked Shields-2023) Tatbikatı, 17-21 Nisan 2023 tarihleri arasında başarıyla icra edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (Estonya/Talin) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Kilitli Kalkan-2023 (Locked Shields-2023) Tatbikatı, 17-21 Nisan 2023 tarihleri arasında başarıyla icra edildi. Bu yıl ilk kez Kore Cumhuriyeti ile birlikte oluşturulan Türkiye-Kore Cumhuriyeti ortak mavi takımı ile katılım sağlandı. Sanal bir ağ üzerinden icra edilen ve 38 ülkenin yer aldığı söz konusu tatbikata, Türkiye Mavi Takımı, Genelkurmay Başkanlığı TSK Siber Savunma Komutanlığından iştirak etti. Siber varlık ve kritik altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek farklı siber saldırı senaryolarının test edildiği tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu kurum/kuruluşları ve siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın katılımıyla siber alandaki yeteneklerimiz başarıyla test edildi” ifadelerine yer verildi.

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#MSB#NATO#Tatbikat

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