NATO Komutanı Hürriyet’e konuştu: Türkiye ittifak için kritik güç

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NATO’nun en üst düzey askeri yetkilisi Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Beştepe’deki NATO Zirvesi kapsamında Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin bugün NATO’daki rolünü değerlendiren Dragone, ülkenin hem jeostratejik konumu hem de askeri kapasitesi nedeniyle ittifak açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin doğu, Balkanlar, NATO’nun doğu ve güney kanadı ile Ortadoğu’nun kesişim noktasında bulunduğunu vurgulayan Dragone, “Türkiye güçlü bir müttefik ve hepimiz için önemli bir referans noktası. Savunma sanayisi kapasitesi de sürekli gelişiyor. İttifak ülkeleri ve ABD ile yürüttüğü ortak projeler de büyük önem taşıyor” dedi.

SAVUNMA SANAYİSİ BÜYÜK DEĞER

Türk savunma sanayisini “Harika” sözleriyle değerlendiren Dragone, “Avrupa ve NATO için büyük bir değer. Hava, kara ve deniz dahil birçok alanda sistem üretiyorlar. Bu gerçekten takdire şayan. Türkiye’nin sanayi kapasitesi hem tek tek ülkeler hem de ittifak için önemli bir güç” ifadelerini kullandı.

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BAYKAR ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Geçtiğimiz günlerde Türk teknoloji şirketi Baykar tesislerini ziyaret ettiğini hatırlatan Dragone, ziyaretinden çok etkilendiğini belirterek, “Yaklaşık iki-üç saat kaldım. Ürettikleri sistem ve platformların çeşitliliği ile sayısı çok etkileyiciydi. Çalışma şekilleri, mühendis sayısı ve mühendislerin ortalama yaşının 40 olması da dikkat çekiciydi. Bu yaklaşım gerçekten takdire değer” diye konuştu.

AY YILDIZ NEFES KESİCİ

Dragone, NATO Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Ay Yıldız Müşterek Karargâhı için de övgü dolu ifadeler kullandı. Tesisi ‘muhteşem ve nefes kesici’ olarak nitelendiren Dragone, Türkiye’nin ev sahipliğini de överek zirvenin son derece etkileyici geçtiğini söyledi.

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AVRUPA GÜVENLİKTE SORUMLULUK ALMALI

Dragone, Avrupa’nın son bir yılda savunma konusunda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Avrupa ve Kanada mesajı aldı. Savunmaya daha fazla yatırım yapmaları ve kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anladılar. Çok sayıda adım atıldı ve ciddi taahhütlerde bulunuldu” dedi. Avrupa’nın savunmaya daha fazla yatırım yapmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Dragone, “Kendi güvenliğini sağlayabilecek durumda olması gerekir” ifadelerini kullandı. Savunma harcamalarının genel olarak doğru alanlara yönlendirildiğini söyleyen Dragone, geçmişte benzer projelerin tekrarlanması nedeniyle kaynak israfı yaşandığını belirtti. Dragone, “Bu hatayı tekrarlamamalıyız. Hükümetler sanayiye daha uzun vadeli planlama imkânı ve güçlü sözleşme güvenceleri vermeli. Böylece şirketler daha fazla yatırım yapabilir ve daha fazla risk alabilir” dedi.