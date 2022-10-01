NATO için gün sayan Finlandiya’dan sıcak mesajlar

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NATO’ya katılmak için İsveç ile birlikte başvuruda bulunan ve 30 üye ülkenin 28’inden Meclis onayı alan Finlandiya’nın dışişleri ve savunma bakanları, Türkiye’nin dile getirdiği güvenlik kaygılarını ciddiyetle ele aldıklarını ve yakın zamanda tam üye olmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler.

TAHIL KORİDORU ÖVGÜSÜ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Savunma Bakanı Antti Kaikkone, aralarında Hürriyet’in de bulunduğu uluslararası bir gazeteci grubuna devam eden Ukrayna krizi ve NATO’ya katılım konusunda önemli açıklamalarda bulundular. Dışişleri Bakanı Haavisto, tahıl koridoru için İstanbul’da Rusya ve Ukrayna ile imzalanan anlaşmaların “dönüm noktası” olduğunu kaydetti. Bakan, ülkesinin NATO’ya katılımı ile ilgili süreç konusunda da şunları söyledi:

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OLUMLU HAVA

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“Biz tabii ki NATO üyelerinin başvurumuzla ilgili süreci olabilecek en hızlı şekilde tamamlamalarını umuyoruz. Şu ana kadar iyi bir sonuç aldık. Sadece iki ülkenin parlamento onayı kaldı: Türkiye ve Macaristan. Bizim elimizdeki tablo ilerleme olduğuna işaret ediyor. Detaylara girmek istemem ama ağustos ayındaki toplantıda olumlu bir hava görüldü ve ilerleme kaydedildi. Bir sonraki toplantının ekim ayında yapılması öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN KAYGILARI

Diplomatlarımızın bir araya gelmeleri ve Türkiye’nin gündeme getirdiği tüm bu konuları tek tek ele almaları çok önemli. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiyetle ele almalıyız. Bunu da tabii ki kendi yasalarımıza göre yapmalıyız.”

Özellikle Türkiye’nin iade taleplerinin anımsatılması üzerine de Bakan, bu konuların Finlandiya’nın yasaları çerçevesinde ele alındığını vurguladı.

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ YÜKSEK KALİTELİ

- Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Finlandiya Savunma Bakanlığı ve askeri güçlerinin, NATO’ya entegrasyon çabalarını sürdürdüğüne işaret etti. Kaikkonen, Türkiye’ye uygulanan silah satış kısıtlamasının sona erip ermediğine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’ye BM ya da AB’nin bir silah ambargosu olmadığı, Finlandiya’nın da savunma ekipmanı ihracatını tek tek başvurulara göre değerlendirdiği yanıtını verdi. Kaikkoner, “Türkiye’nin de yüksek kaliteli ürünler geliştirdiğini biliyorum. Bu Finlandiya için gelecekte bir seçenek oluşturabilir” dedi.