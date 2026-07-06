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NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Anıtkabir#Stephan Frédéric Müller
NATO heyetinden Anıtkabire ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 19:19

NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek dünya tarihinin en güçlü savunma ittifakı olarak gösterilen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 36'ncı Liderler Zirvesi nedeniyle, NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Müller’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Müller, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Babası'nın mirasını onurlandırmak ve yüce hatıranızın huzurunda milletinize duyduğumuz sonsuz saygıyı teyit etmek üzere bugün birlik içinde bir araya geldik. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ şeklindeki asırlık ilkenizin İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını idrak ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle yüce milletinizi ziyaret etmekten duyduğumuz en derin minnettarlığı ifade etmemize lütfen müsaade ediniz. En derin saygılarımla, NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller."

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NATO heyetinden Anıtkabire ziyaret

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#NATO Zirvesi#Anıtkabir#Stephan Frédéric Müller

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