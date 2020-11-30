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Uğur ERGAN/ ANKARA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO harekâtında uçaklı taciz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
NATO harekâtında uçaklı taciz
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, NATO harekat görevleri sırasında Türk uçaklarına tacizde bulunduğunu, Türkiye’nin de en uygun şekilde karşılık verdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirmesinde, Yunanistan’la Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunlara geniş bir yer ayrıldı. Yunanistan’ın diyalog yerine uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam ettiği vurgulanırken şu bilgilere yer verildi:

NAVTEX MİSİLLEMESİ

“Yunanistan 23 Kasım’da aynı gün içerisinde yayınladığı, ikisi daha önce tarafımızdan ilan edilmiş atış-eğitim sahaları ile çakışan, Gayri Askeri Statüdeki Adaları kapsayan 3 NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu devam ettirmektedir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı NAVTEX’lere, mukabilinde, itiraz NAVTEX’lerimiz yayınlanmıştır.

Yine Yunanistan tarafından, NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na yardımcı destek görevi icra eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir.”

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye karşıtlığında birleşerek bugün Mısır açıklarında başlayacak ve 6 Aralık’a kadar devam edecek Fiili Müşterek Birleşik tatbikatı ile bölgede gerginlik istediğini belirten MSB, TSK’nın Akdeniz’de Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz’de de Fatih gemilerine refakat görevini sürdürmeye devam edeceğini yineledi. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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