NATO hangi ihtiyaca cevap verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına, “Türkiye’yle ABD arasında soğuk rüzgârların estiğini bilmeyen kalmamıştır. İki ülke arasında kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir” diyerek başladı. Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Zirve öncesi Türkiye’yi ilzam eden, ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranmadığını, S-400 almasının ve Doğu Akdeniz’deki adımlarının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir.

Aklı sıra dünya demokrasilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Biden, bu grad füzelerinin PKK’nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır? NATO, bugüne kadar Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? Sayın Cumhurbaşkanı’yla ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmede Türkiye’nin haklı beklentileri, tüm berraklığıyla aktarılmıştır.

SEÇİM NASIL OLACAK?

TBMM’de yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP-İP-HDP ve diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da defalarca erken seçim yok dediği bilinmektedir. O halde bu erken seçim nasıl olacaktır? Göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor.”

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