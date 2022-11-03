NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

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Gelecek hafta Türkiye’ye gelmesi planlanan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un ziyareti öncesinde Türkiye,bugün NATO’dan kritik bir ismi ağırlayacak.

KİMLERLE GÖRÜŞECEK?

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in 3-5 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca Stoltenberg’in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretin İstanbul’a olması bekleniyor.

ÇANTASINDA NE VAR?

NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye temaslarındaki ağırlıklı gündem İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği olacak. Bu kapsamda, Türkiye’ye gelmeden önce iki ülke liderleriyle de telefonda görüşen Stoltenberg’in Ankara’yı ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Stoltenberg’in çantasındaki bir diğer dosya ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile Türkiye’nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü. Tahıl koridorundaki son gelişmeler de Stoltenberg’in görüşmelerinde masada olacak. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim ve bu gerilimin düşürülmesi için atılacak adımlar da NATO Genel Sekreteri’nin çantasında yer alıyor.

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ANKARA SOMUT ADIM BEKLİYOR

İsveç ve Finlandiya, son günlerde NATO üyeliklerine onay veren belgenin en kısa zamanda TBMM’ye sunulması için Ankara’yla diplomatik teması sıklaştırdı. Geçtiğimiz ay İsveç ve Finlandiya’dan gelen teknik heyetler Adalet Bakanlığı’nda görüşmeler yaptı.İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç güvenlik ve terörle mücadele biriminin (SAPO) eylül ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarıldı. İsveç hükümetinin 6 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı. İki ülke de ikna girişimlerini arttırsa da Ankara, özellikle İsveç’in “terörle mücadele ve suçluların iadesi” konularında somut adım atmadığı yönünde değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer, Stokholm ve Helsinki hükümetlerinin Madrid’de imzalanan mutabakattaki maddelere uymadığını dile getiriyor.