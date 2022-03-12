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NATO Genel Sekreteri: Türkiye kilit ülke

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO
NATO Genel Sekreteri: Türkiye kilit ülke

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. 35 dakika süren görüşme sonrası Stoltenberg, “Başkan Erdoğan’la görüşmek güzeldi. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve biz Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kesin bir şekilde kınıyoruz. Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarını takdir ediyorum” tweet’i paylaştı.

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Genel Sekreter, görüşme öncesi yaptığı açıklamada ise “Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyorum. Türkiye burada Ukrayna’ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor” dedi. CNN TÜRK yayınında Büşra Arslantaş’ın sorularını yanıtlayan Stoltenberg, özetle şunları söyledi: “Yapabileceğimiz her şeyi yapıp bu savaşı bitirmemiz gerek. Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyorum. Burada en önemli olan Başkan Putin’in bu savaşa son verip iyi niyetli bürokratik çabalara dönmesi. Askeri varlığımızı arttırdık Doğu kanadında. Burada büyük bir diplomatik buluşma var, bu da diplomasinin önemini vurguluyor. Türkiye burada Ukrayna’ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA’lar çok önemli Ukrayna’ya verilen destek konusunda. SİHA’ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg#NATO

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