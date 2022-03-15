NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce asker teyakkuzda bekliyor

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İşte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Yüz binlerce asker teyakkuzda bekliyor. Hava ve deniz unsurlarını artırma masada. Daha büyük tatbikatlar yapmamız söz konusu. NATO'nun askeri komutanlarına seçenekler sunacağız. Büyük yatırımlar gerekecek. Almanya ve diğer müttefiklerimizin bu konudaki adımlarını olumlu karşılıyorum. Daha fazla çalışmalıyız ki değerlerimiz koruyabilelim.

"ÇİN DÜNYANIN GERİ KALANINA KATILMAK ZORUNDA"

NATO'nun temel sorumluluğu tüm müttefiklerini korumak. Bunu çok tehlikeli bir durum varken yapmak zorundayız. Daha fazla kapasite sevk ediyoruz Doğu kanadına. NATO'nun her karışını savunmaya hazırız. Hava sahasını yakından gözlemliyoruz. Komutalarımız aynı zamanda Ruslarla da irtibat halinde, yanlış anlaşmalar olmasın diye.

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Çin dünyanın geri kalanına katılmak zorunda. Rusya'nın işgalini güçlü bir şekilde kınamalılar. Çin'in bir yükümlülüğü var BM üyesi olarak. Çin'e çağrımız Rusya'yı desteklememeleridir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"BU SAVAŞTAN PUTİN SORUMLU"

NATO müttefikleri Ukrayna'yı yıllardır destekliyor, özellikle 2014'den sonra on binlerce asker eğitildi. Şu an onlar cesur bir şekilde savaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz destek şu anda çok kilit bir noktada. NATO müttefiklerinin desteğinden minnettarım bu konuda ama tabii ki en önemli şey burada Ukrayna'nın cesaretidir.

Başkan Putin bu savaştan sorumlu. Kendisi bu savaşı şuan bitirip diplomatik çabalara dönebilir. Kendisine çağrımızı yeniliyoruz. Ukrayna çok kıymetli bir ortağımız, desteklemeye devam edeceğiz. Finansal ve insani destek sağlıyoruz, Rusya'ya yaptırımlar uyguluyoruz. Bizim sorumluluğumuz müttefikleri korumak, bunu yapmaya hazırız, varlığımızı artırıyoruz.

DRONE İHLALLERİ

NATO müttefikleri bir çok farklı türde destek veriyor. İleri hava savunma sistemleri de dahil bu sayede Rus füzeleri yok ediliyor. Farklı türden destekler devam ediyor, kim nasıl destek veriyor detaya giremem.

Biz şu anda teyakkuzayız, hava sahamızı yakından gözlemliyoruz. Buna yeni Patriot füzeleri de dahil. Avax uçaklarımızla gözlem yapıyoruz. Gerekirse harekete geçebilmek için kapasitemizi hazırda tutuyoruz. Romanya hava sahasına giren bir obje yakalandı. Romanya jetleri hemen devreye girdi, bu olayı inceliyoruz. Aynı şekilde Hırvatistan'a düşen İHA'yı da takip ediyoruz. Drone'un silahlı olmadığı öğrenildi ama tetikte olmalıyız.

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Bu yüzden varlığımızı artırıp gözlem kuvvetlerimizi güçlendiriyoruz.