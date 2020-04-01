NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum

Yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

#NATO solidarity in action: Turkey 🇹🇷 sending a cargo plane with medical supplies to Italy 🇮🇹 & Spain 🇪🇸 today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 1, 2020

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.