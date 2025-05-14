NATO Genel Sekreteri Beştepe’de: Ukrayna’da barış fırsatı kaçırılmamalı

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İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü’nün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini, Türkiye’nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini de söyledi.

KALICI VE ADİL BARIŞ

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, Rusya Lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşme gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO’nun savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini de vurguladı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki telefon görüşmesinde de Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

RUTTE: TÜRKİYE SAĞLAM MÜTTEFİK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan ile Hollanda’nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, “Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna’yı da konuştuk” değerlendirmesini yaptı.