NATO Ankara Zirvesi’nde Macron’a parkur aranıyor

TÜRKİYE, 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez bir NATO zirvesine Ankara’da ev sahipliği yapacak. Başkent’teki zirvenin yol haritasının büyük ölçüde şekilleneceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 20-21 Mayıs tarihlerinde İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenecek. İsveç, NATO üyesi olmasının ardından ilk defa bu düzeyde bir NATO toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda, Ankara zirvesinin hazırlıkları, zirvede kullanılacak sloganlar ve verilecek mesajlar, davet edilecek liderler ile zirvenin ana gündem başlıkları masaya yatırılacak.

7 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

7 Temmuz’da başlayacak Ankara zirvesinde, NATO’nun kolektif savunma ruhunu vurgulamak için kullandığı gelenekselleşen “Birlikte Güçlüyüz” sloganın yanı sıra birlik, dayanışma ve caydırıcılık ekseninde çeşitli sloganların öne çıkması bekleniyor. Türkiye’nin “Daha Kabiliyetli ve Daha Güçlü NATO”, “Güçlü ve Etkin NATO” vurgusunu öne çıkaracağı değerlendiriliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de zirve için “Daha Güçlü NATO İçinde Daha Güçlü Bir Avrupa” sloganına ağırlık verdiği belirtiliyor. Ankara zirvesinin temel mesajının ise “müttefikler arasında birlik ve dayanışmanın korunması” olması bekleniyor. Diplomatik çevrelerde, mevcut küresel konjonktürde zirvenin Ankara’da düzenlenmesinin NATO açısından ayrıca stratejik önem bir taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor.

32 ÜLKEDEN DEVLET BAŞKANI

Zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra gözlemci ve ortak ülkelerin liderlerinin de katılması bekleniyor. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın zirveye davet edilmesinin gündemde olduğu aktarılırken, NATO’nun Asya-Pasifik ortakları Japonya ve Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerinin de Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Diğer yandan bazı Ortadoğu ülkelerinin liderlerinin de zirvede yer alabileceği konuşuluyor. Davet listesine ilişkin nihai kararın ise İsveç’te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme geleceğine işaret ediliyor. NATO’da ve İttifak üyesi başkentlerde konuşulan en kritik başlıklarından biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’ya gelip gelmeyeceği. NATO’ya yönelik son dönemdeki eleştirel ve sert açıklamalarıyla dikkat çeken Trump’ın katılımının son dakikaya kadar netleşmesi beklenmiyor. Ancak diplomatik çevrelerde, zirvenin Türkiye’de düzenlenmesi nedeniyle Trump’ın katılım ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

SABAH KOŞUSUNU AKSATMIYOR

Ankara zirvesine katılacak liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusu yapması dikkat çekiyor. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde de sabah sporunu aksatmayan Macron’un, Ankara’da sabah koşu yapıp yapmayacağı da diplomatik çevrelerde konuşuluyor. Macron’un koşu rotası için Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergâhlar arasında bulunuyor.