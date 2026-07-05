NATO 3.0 Ankara'da doğuyor... Dünya liderleri Türkiye’de buluşacak

Haberin Devamı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin diplomasi trafiği yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ankara’ya gelişiyle başlayacak. Rutte, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Böylece iki gün sürecek kritik zirvenin ilk mesajlarını da verecek.

Ankara, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı iki gün boyunca dünyanın en önemli diplomasi merkezlerinden biri haline gelecek. Zirve için çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, dışişleri ve savunma bakanı ile üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi Başkent’te bir araya gelecek.

32 ÜLKENİN LİDERLERİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

32 üyeli NATO buluşmasında dikkat çeken konukları arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de davetli lider olarak Ankara’da bulunacak. NATO’nun Asya-Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderleri de zirveye katılacak. Başkent, Avrupa Birliği’nin en üst düzey temsilcilerini de ağırlayacak.

Haberin Devamı

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU

Resmi zirve programı 7 Temmuz sabahı ATO Congresium’da NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF 2026) ile başlayacak. NATO’da ilk kez resmi zirve programına dahil edilen forum, müttefik ve ortak ülkelerden üst düzey yetkililer ile savunma sanayii şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirecek. Gün boyunca uzay ve gözetleme sistemleri, entegre hava ve füze savunması, taarruz kabiliyetleri, kritik hammaddeler, insansız sistemler, dronlar ve transatlantik ortak üretim projeleri ele alınacak. NATO Genel Sekreteri Rutte’nin katılımıyla “Big Reveal” (Büyük Duyuru) başlıklı özel açıklama ve toplu imza töreni de gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

KÖRFEZ VE UKRAYNA MESAİSİ

7 Temmuz’da NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) ortakları Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in dışişleri bakanlarıyla Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda Körfez bölgesindeki güvenlik ortamı ile NATO-Körfez işbirliği ele alınacak.

Zirve kapsamında NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Ukrayna’ya destek ve kalıcı barış çabaları değerlendirilecek.

NATO 3.0 DÖNEMİ

Ankara Zirvesi’nin en önemli gündem maddesi savunma harcamaları olacak. NATO üyelerinin doğrudan savunmaya GSYH’nin yüzde 3.5’ini, altyapı ve dayanıklılık yatırımlarına ise yüzde 1.5’ini ayırmasını öngören yeni hedefin kabul edilmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Ankara Zirvesi, NATO 3.0 olarak adlandırılan yeni güvenlik anlayışının şekilleneceği toplantı olacak. Daha güçlü Avrupa savunması, daha fazla üretim kapasitesi ve ortak savunma sanayii projeleri ön plana çıkacak.

ANKARA’NIN MESAJI

Türkiye, NATO’nun yalnızca doğu kanadına değil; Suriye, Gazze, İran, Afrika ve Akdeniz kaynaklı tehditlere de odaklanmasını öne çıkartacak. Bu kapsamda Ankara’nın en güçlü mesajı ‘360 derece güvenlik yaklaşımı’ olacak.

TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Temmuz’da geniş kapsamlı bir heyetle Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Yaklaşık bin kişilik ABD kafilesinde güvenlik, diplomasi ve lojistik ekipleri yer alacak.

Haberin Devamı

Trump’ın, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Görüşmede, Türkiye’nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN’ın motor tedarikine ilişkin süreç, F-35 programı, CAATSA yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.

Suriye’de Türkiye’nin güvenlik beklentileri, PKK/YPG konusunda Washington’dan beklenen adımlar ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı da gündemin önemli başlıkları arasında. Gazze’de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’in güvenliği ve NATO çerçevesindeki iş birliği de liderlerin değerlendireceği konular arasında bulunuyor.

Haberin Devamı

PARİS-ANKARA HATTINDA ‘YENİ BİR SAYFA’

İNGİLTERE merkezli Middle East Eye’ın haberine göre Suriye, Ermenistan ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok konuda görüş ayrılıkları yaşanmasının ardından Fransa, Türkiye ile yeni bir sayfa açmak istiyor. Batılı bir yetkili, “Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini, Türkiye’yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor” dedi. Aynı yetkili, Avrupa’ya güvenlik garantileri sağlamayı amaçlayan Fransa liderliğindeki Gönüllüler Koalisyonu’nun girişimiyle birlikte, Türkiye’nin Fransa ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıyacağını savundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Habere göre Fransa için, Türkiye’nin Rusya ile “giderek soğuyan” ilişkileri çok önemli bir sinyal oldu. Eski Fransa Büyükelçisi Gerard Araud, “ABD’de 2028’de kim seçilirse seçilsin, eskisi gibi iş yapmaya geri dönmeyeceğiz. Rusya’nın baskısıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu denklemde, bence Türkiye’nin de önemli bir faktör olduğu açık” değerlendirmesinde bulundu. Bir Fransız kaynak ise, Paris’in Ankara ile İHA ve helikopterler içeren ortaklıklar konusunda diyaloğu genişletmeyi düşündüğünü belirtti.

Gözden Kaçmasın Bir salın şu dini, imanı Haberi görüntüle

7 TEMMUZ’DA RESMİ YEMEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna 7 Temmuz’da resmi akşam yemeği verilecek. 8 Temmuz’da liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından karşılanacak. Aile fotoğrafının ardından Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN’IN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ

Zirve süresince çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Gözden Kaçmasın Klima bir ülkeyi nasıl böldü Haberi görüntüle

ULUSLARARASI MEDYA MERKEZİ

Zirveyi izlemesi beklenen yaklaşık 3 bin gazeteci için Beştepe’de uluslararası medya merkezi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 100’e yakın canlı yayın noktası, 40 montaj odası ve çok sayıda röportaj ile yayın alanı oluşturuldu.