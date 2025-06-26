NATO 2026 Zirvesi Türkiye’de

Haberin Devamı

NATO liderleri ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev döneminden bu yana ısrarcı olduğu savunma harcamalarının artırılması konusunda uzlaştılar. Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan zirvede, savunma harcamalarının üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 5’ine yükseltilmesi kararlaştırıldı. Liderler, NATO’nun 2026’daki zirvesinin Türkiye’de yapılmasına da onay verdiler.

TÜRKİYE İÇİN SORUN YOK

NATO’nun 2014’te belirlenen ve düne kadar geçerli olan hedefi yüzde 2’ydi. Aradan geçen 11 yıla rağmen halen bu hedefi tutturamayan 8 ülke olması yüzde 5 hedefinin tutturulmasının ne kadar zorlu olduğunu gösterir nitelikte. Yeni hedef, Türkiye de dahil müttefikler için milyarlarca dolarlık ek harcama anlamına gelecek. NATO üyeleri, GSYH’nin yüzde 3.5’ini doğrudan askeri harcamalara, yüzde 1.5’ini ise altyapı gibi dolaylı savunma harcamalarına ayıracaklar. Müttefiklerin bu hedefe doğru kaydettikleri gelişmeler için ilk gözden geçirme 2029’da yapılacak. Hedefin tutturulması için ise son tarih olarak 2035 belirlendi. Bu hedefin tutturulması Avrupa ve Kanada’nın daha fazla sorumluluk aldığı ve ağırlığının arttığı bir NATO sonucunu doğuracak. Yetkililer, Türkiye’nin kademeli olarak hedefe doğru ilerlemesinde sorun çıkacağını düşünmüyorlar.

Haberin Devamı

TRUMP’TAN RAHATLATAN VURGU

ABD’nin NATO’ya yönelik taahhütlerine bağlı kalıp kalmayacağı Trump göreve geldiğinden bu yana yeniden tartışılmaya başlandı. Trump’ın, NATO’nun bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağına dayanan 5’inci maddesine ilişkin yorumları bu tartışmayı alevlendirdi. Lahey’e varmadan önce bu maddeyi birden fazla tanımlama şekli olduğu vurgusu yapan Trump, zirveden hemen önce, İttifak’a bağlılığı konusundaki bir soruyu, “Sonuna kadar onların yanındayız. NATO bizimle birlikte çok güçlü hale gelecek” şeklinde cevapladı. NATO Genel Sekreteri Rutte de ABD’nin 5’inci maddeye bağlılığının tam olduğunu söyledi.

TEK SAYFALIK BİLDİRİ

TÜRKİYE’NİN İSTEDİĞİ MADDE BİLDİRİDE

Lahey zirvesi sonuç bildirisi daha önceki NATO zirvelerindeki sonuç bildirilerinin aksine çok kısa tutuldu. Tek sayfalık bildiri sadece 5 paragraftan oluşuyor. Belgede, NATO’nun karşı karşıya olduğu iki tehditten bahsedildi. Bunlardan biri Rusya diğeri ise terör olarak sıralandı. Terör vurgusu Türkiye’nin isteği doğrultusunda metne girdi. “Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız ve savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için ortaklıklarımızdan yararlanacağız” ifadeleri de Türkiye’nin metne girmesini sağladığı ikinci vurgu oldu. Genelde Türkiye’nin sıcak bakmadığı Avrupa Birliği’yle NATO arasındaki yakın ilişkiye kurumsal vurgu da yapılmadı.





Haberin Devamı

LİDERLERLE SAMİMİ SOHBET

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, dün sabah zirvenin gerçekleştirildiği World Forum’da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan, ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Daha sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre görüştü. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na geçti.





Haberin Devamı

EŞLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti’nin ev sahipliğinde, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi’nde düzenlenen programda lider eşleriyle bir araya geldi.