Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna avukatlarından itiraz: 'İfade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeli'

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadelerin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılıkta ifade veren Nasuh Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nasuh Mahruki’nin avukatları bugün tutukluğa itiraz dilekçesi sunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına geldi. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.