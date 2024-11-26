×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna avukatlarından itiraz: 'İfade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeli'

Güncelleme Tarihi:

#Nasuh Mahruki#Tutuklama#AKUT
Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna avukatlarından itiraz: İfade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 16:33

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluğuna avukatları tarafından itiraz edildi. Nöbetçi hakimliğe sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

Haberin Devamı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadelerin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılıkta ifade veren Nasuh Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nasuh Mahruki’nin avukatları bugün tutukluğa itiraz dilekçesi sunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına geldi. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasuh Mahruki#Tutuklama#AKUT

BAKMADAN GEÇME!