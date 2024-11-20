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Nasuh Mahruki tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Nasuh Mahruki#Akut#İstanbul
Nasuh Mahruki tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:26

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nasuh Mahruki'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.

Nasuh Mahruki tutuklandı

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#Nasuh Mahruki#Akut#İstanbul

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