Nasuh Mahruki: 36 dakikada tutuklandım

Haberin Devamı

Mahruki, “Zamanında Türkiye’nin en güvenilir kurumunun lideriydim. Dolayısıyla ben Türk milletini asla yanıltacak bilgi paylaşmam. En yüksek dağlara çıkarak, Türk bayrağı dikmiş, bu bayrağı dalgalandırmış biriyim. Bu ülkede, taksiciyi bıçaklayan adamı serbest bıraktılar. 26-27 suç kaydı olan kişiyi, 27 yaşında gencecik bir kızı, bir polisi şehit ettikten sonra anca tutukluyorlar. Ben tweet attım diye, 36 dakika sonra tutuklandım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi. İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.