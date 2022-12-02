Nasreddin Hoca ve çay UNESCO’da

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NASREDDİN Hoca fıkralarını anlatma geleneği ile çay kültürü, Fas’ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Toplantısı’nda İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alındı. Türkiye’den Ahlat taş işciliği ve ipekböcekçiliği de bu listede yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’na ‘Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği’ ve ‘çay kültürü’ adaylık dosyalarıyla katıldı.

25 VARLIK OLDU

Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran iki kültürel unsurumuz da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısı dörde, UNESCO listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi. Türkiye ayrıca, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden biri oldu.