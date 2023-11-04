Nasrallah İsrail’i uyardı: Her türlü olasılığa hazırız

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Lübnan merkezli Hizbullah Örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in, Hamas’ın baskını sonrası Gazze’ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana dün ilk kez halkın karşısına çıktı. Kudüs Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasına Lübnan ve Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası hayatını kaybeden şehitleri selamlayarak başlayan Nasrallah, İsrail ve ABD’ye yüklendi.

DÖRT SEBEP SAYDI

Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nun tamamen meşru olduğunu ifade eden Nasrallah, operasyona sebep olarak ise Gazze’nin 16 yıldır abluka altında tutulmasını, Batı Şeria’da devam eden ilhak projelerini, Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonları ve hukuksuz bir biçimde cezevinde tutulan Filistinlileri gösterdi. “Gazze’deki bu katliamın nedeni ABD’nin İsrail’e her türlü silahı ve desteği sağlamasi. Bu nedenle Irak ve Suriye’deki ABD üsler hedefimizdir, ABD bedel ödemelidir” diye konuşan Nasrallah,İsrail’in rehineleri ancak müzakere yoluyla geri alabileceğini söyleyerek “Bu savaşın sonu Gazze için sadece bir zaferden ibarettir” diye konuştu.

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‘SAVAŞIN İÇİNDEYİZ’

Hamas’ın saldırısını kendilerinden bile sakladığını vurgulayan Hizbullah lideri, Hamas yetkililerine kızmadıklarını, aksine doğru yaptıklarını düşündüklerini belirtti. “Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı. Aksa Tufanı bölgesel değil, Filistin’in meselesidir. İran hiçbir zaman Filistinli grupları desteklemedi” diyerek Nasrallah, Lübnan’ın Filistinli gruplar üzerine bir hamiliği olmadığının da altını çizdi.

Nasrallah, “Bazıları bizim savaşa girip, girmeyeceğimizi merak ediyor. Biz zaten 8 Ekim’den beri savaştayız. İsBiz İsrail ile savaştayız” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ SAVAŞI DURDURUN

“Her türlü olasılığa hazırız. Hizbullah’ın şiddeti gün geçtikçe artıyor ve İsrail güçlerini Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria yerine Lübnan sınırı yakınında tutmaya zorluyor. Amerikan savaş gemisine karşı da iyi hazırlandık” diyen Nasrallah, “Bölgesel bir savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun” dedi.

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NETANYAHU’DAN TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasrallah’ın açıklamalarının ardından, “Kuzeydeki düşmanımızı savaşı tırmandırmak gibi pahalıya mal olacak bir hata yapmamaları konusunda uyarıyorum. Bunun size ne kadara mal olacağını hayal bile edemezsiniz” diyerek tehdit savurdu.