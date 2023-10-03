Nasıl serbest kalır

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Bir süre sonra H.G. isimli taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi ve güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö. taksiye bindi. Evine gittikten sonra da ailesine taksicinin sözlü tacizine uğradığını anlattı. Aile, taksiciden şikâyetçi oldu. Taksi şoförü H.G., polis tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan H.G, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘KIZIMIN YÜZÜ KORKUDAN BEYAZDI’

Taksicinin serbest kalmasına tepki gösteren baba B.Ö. şunları söyledi: “Kızıma yol boyunca, kendisinin 24 yaşında olduğunu, gece saat 03.00’e kadar içtiğini, bohem bir hayat yaşadığını, çok yalnız olduğu gibi detayları anlatıyor. ‘Gözlerin çok güzel’ , ‘Çok olgun görünüyorsun’ diyerek sarkıntılık etmeye başlıyor. Dertleşecek birilerini aradığını söylüyor. Kızım çok korkuyor ve ‘abi’ ile başlayan kısa cevaplarla soğukkanlılıkla eve kadar sabrediyor. Geldiğinde çocuğumun yüzü bembeyazdı. İfadesinde, ‘Abi olarak İstanbul’da dikkat etmesini tavsiye ettim’ demiş. Baba olarak adaletin sağlanması için elimden geleni yapıyorum.”