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Ali ÇEVİKBAŞ - DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Nasıl kıydınız! Çobanların köpeklerini zehirlediler...

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Nasıl kıydınız! Çobanların köpeklerini zehirlediler...
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yaylada 2 çobana ait 7 köpek zehirlendi. Köpeklerden 3'ü telef olurken, şikayet üzerine jandarma soruşturma başlatıldı.

Dinar'a bağlı Çapalı köyüne yakın yaylada çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk'e ait 7 köpek, 29 Haziran'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

Gece saatlerinde zehirlendikleri öğrenilen köpeklerden 3'ü telef olurken, diğerleri ise tedavi edildi. Mustafa Yağcı, geçimini hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, "Çoban köpeklerimizi yaylada zehirlediler. Hemen jandarma ekiplerine haber verdik ve olay yerine gelerek çalışma yaptılar. Zehirlenerek ölen 3 köpek Uluborlu'da gömüldü. Biz burada çadırlarda kalıyoruz. Köpeklerimizi zehirleyenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

 

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