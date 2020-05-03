Nasihat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Nasihatin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu nasihat kelimesi için ‘Öğüt’ sözcüğünü eş anlamlı olarak karşımıza çıkarıyor. Aynı zamanda alternatif olarak vaaz kelimesi de kullanılabilmektedir.

Nasihat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Nasihat kelimesinin eş anlamlısı öğüttür. Cümle içerisinde veya tek başına aynı anlamı ile beraber kullanabilirsiniz. Herhangi bir konu hakkında kişiye doğruları anlatabilmek şeklinde kurulan cümleler nasihat olarak bilinmektedir. Bu durum günlük yaşam içerisinde olabilir ya da iş dünyası ile beraber daha pek çok konu hakkında da öne çıkarılabilir.

Nasihatin Eş Anlamlısı

Nasihatın eş anlamlısı öğüt olarak TDK tarafından ele alınmaktadır.

‘’Nasihatlarımı iyi dinle.’’

‘’O adam sana güzel öğütler verecek.’’

Yazılışı ve okunuşu farklı olan hem nasihat hem de öğüt kelimesinin ortak şekilde aynı ifade üzerinden değerlendirebilirsiniz. Ayrıca vaaz kelimesi her ne kadar çok kullanılmasa bile alternatifler arasında yer alıyor.