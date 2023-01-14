NASA’nın seçtiği 100 kişiden biri oldu

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TED Üniversitesi (TEDÜ) Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu, akış kontrolü, akışkanlar dinamiği ve yüksek hızlı akışlar konularındaki çalışmalarıyla havacılık alanının gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) tarafından Associate Fellow seçildi.

SESSİZ HAVA TÜNELİ

Amerika’daki doktora çalışmaları sırasında Boeing ve Amerikan Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi’nin destekleriyle yürütülen proje kapsamında hipersonik sessiz hava tüneli tasarımlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu, ödülünü 24 Ocak’ta Maryland’de düzenlenecek AIAA SciTech Forumu’nda alacak. 91 ülkeden 95 kurumsal ve 30 bin bireysel üyesiyle havacılık alanında dünyanın en büyük teknik organizasyonu olan AIAA’nın Başkanı Laura McGill, “Seçilen biliminsanları havacılık ve uzay camiasında ortaya çıkan karmaşık sorunlara çözümler ürettiler” dedi.

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GURUR DUYUYORUM

Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu, listeye girmekten mutluluğunu şöyle dile getirdi:

“Havacılık alanında gerçekleştirdiğim projelerle ülkemizi globalde temsil ederek AIAA tarafından bu yıl Associate Fellow seçilen 100 kişiden biri ve Türkiye’den tek kişi olmaktan gurur duyuyorum. Hem bir araştırmacı hem de eğitimci olarak havacılık ve savunma konusundaki çalışmalarımı ve projelerimi halen sürdürüyorum. Bu konuları öğrencilere sevdirerek, yeni nesilleri makine ve havacılık konusunda yetiştirmeye devam edeceğim.”