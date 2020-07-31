MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı
GeriGündem NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı
Abone Olgoogle-news

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti. Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle