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GeriGündem NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi
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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi

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NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi
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Diyarbakır'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan Abdulkadir Topkaç (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a giderek, Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdulkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı. NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.

Gözü yine yükseklerde
Gözü yine yükseklerde

NASAdan teşekkür mektubu alan Diyarbakırın astronomu Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi

Yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdulkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topkaç'ın ölüm haberi, kentte büyük üzüntüyle karşılandı.

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